世界最小*ワークステーション

ThinkStation P320 Tiny

*ISV認証済みワークステーションとして世界最小。レノポ調べ（2017年6月20日現在）

多くのISV認証を取得

主要なアプリケーションのISV認証を取得。安心して必要なソフトウエアを利用可能
*NVIDIA Quadro P600搭載モデルに限ります。
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p320-table

10項目のMIL規格に準拠

小さな筐体ながら、過酷な環境下でも安定して動作するように設計されています。

  • 湿度

    室温30-60℃で
    相対湿度95%
    24時間X10サイクル

  • 低温

    稼働時：21℃ 1時間
    梱包時：25℃ 24時間

  • 高温

    稼働時：43℃ 2時間
    梱包時：63℃ 24時間

  • 粉塵

    140メッシュの
    シリカ粉塵に12時間の
    複数回サイクル

  • 太陽放射

    延べ7日間連続の
    太陽放射試験

  • 振動

    稼働中および電源オフ
    状態複数回テスト

  • カニカル衝撃

    高加速と衝撃パルス反複
    18回以上
    落下テスト反複26回

  • 高度

    高度15,000フィートで
    動作テスト

  • 極端な温度変化

    室温-25℃から60℃で
    時間X3サイクル

  • 耐菌

    5種類のカビが増殖する
    部屋の中に28日間放置

ThinkStation P320 Tiny

  • 第7世代インテル Core プロセッサー搭載
  • Windows 10 Pro 選択可能
  • 最大 32GBメモリー選択可能
  • NVIDIA Quadro P600選択可能
  • SSD、HDD選択可能
  • 幅34.5x奥行182x高さ179mm
  • 約1.3kg(最大構成)

販売価格117,720円から

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