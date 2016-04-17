世界最小*ワークステーション
ThinkStation P320 Tiny
*ISV認証済みワークステーションとして世界最小。レノポ調べ（2017年6月20日現在）
多くのISV認証を取得
主要なアプリケーションのISV認証を取得。安心して必要なソフトウエアを利用可能
*NVIDIA Quadro P600搭載モデルに限ります。
ISV認証の詳しい情報はこちら>>
10項目のMIL規格に準拠
小さな筐体ながら、過酷な環境下でも安定して動作するように設計されています。
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湿度
室温30-60℃で
相対湿度95%
24時間X10サイクル
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低温
稼働時：21℃ 1時間
梱包時：25℃ 24時間
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高温
稼働時：43℃ 2時間
梱包時：63℃ 24時間
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粉塵
140メッシュの
シリカ粉塵に12時間の
複数回サイクル
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太陽放射
延べ7日間連続の
太陽放射試験
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振動
稼働中および電源オフ
状態複数回テスト
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カニカル衝撃
高加速と衝撃パルス反複
18回以上
落下テスト反複26回
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高度
高度15,000フィートで
動作テスト
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極端な温度変化
室温-25℃から60℃で
時間X3サイクル
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耐菌
5種類のカビが増殖する
部屋の中に28日間放置
ThinkStation P320 Tiny
- 第7世代インテル Core プロセッサー搭載
- Windows 10 Pro 選択可能
- 最大 32GBメモリー選択可能
- NVIDIA Quadro P600選択可能
- SSD、HDD選択可能
- 幅34.5x奥行182x高さ179mm
- 約1.3kg(最大構成)
販売価格117,720円から購入はこちら
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